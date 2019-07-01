Son Dakika Haberleri: AKUT gönüllülerine eğitim verildi
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AKUT gönüllülerine eğitim verildi

1 saat önce

Trabzon AKUT ekiplerine yönelik navigasyon eğitimi verildiği bildirildi.

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Trabzon AKUT ekiplerine yönelik navigasyon eğitimi verildiği bildirildi.
Trabzon AKUT Ekip Lideri Köksal Ofluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Düzköy ilçesinin Doğankaya Mahallesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, doğada harita, pusula, GPS ve çeşitli navigasyon programları ile koordinat bulma, hedefe ulaşma gibi çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.
Trabzon'un yanı sıra Giresun ekibinin de 2 gün süren eğitimlere katıldığını ifade eden Ofluoğlu, son günlerde bölgenin meteorolojik ve afet anlamında yoğun günler geçirdiğini anımsattı.
Ofluoğlu, bir süre önce Araklı ilçesinde oluşan sel ve heyelanda 6 gün boyunca 40 gönüllü ekiple arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını kaydederek, şöyle devam etti:
"14 vatandaşımızın kurtarılıp sağlıklı koşullara tahliyesini gerçekleştirdik. Ayrıca hayatını kaybeden vatandaşlarımızın naaşlarını bulmak için diğer ekiplerimizle dere arama çalışmalarına katıldık. Kayıplarımız için çok üzgünüz. AKUT ekipleri olarak her zaman afetlere müdahale anlamında kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Bu hafta için de yine Meteorolojinin turuncu alarmı söz konusuydu. Çok şükür herhangi bir vaka yaşamadan bu durumu atlattık. Bu hafta sonu da eğitmenlerimizin nezaretinde navigasyon eğitimimizi gerçekleştirdik. Trabzon ve Giresun ekiplerimizin de katılımıyla gerçekleşen eğitimimiz oldukça verimli geçti. Doğada bulunduğunuz yeri bilme, koordinat verebilme ya da verilen noktaya ulaşabilme adına bilimsel metotları ve teknolojik ürünleri kullanabilme yetimizi arttıran bir eğitim oldu."
Ofluoğlu, AKUT gönüllüleri olarak her zaman hazır olmak adına eğitimlerine ara vermeden devam edeceklerini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:28 Kaynak: AA
Giresun, Trabzon, Düzköy, Güncel
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