Son Dakika Haberleri: AKUT gönüllülerine eğitim verildi
Son Dakika Güncel AKUT gönüllülerine eğitim verildi - Son Dakika

AKUT gönüllülerine eğitim verildi

7 saat önce

Afet ve acil durumlara hazır olmak ve kapasiteyi artırmak için AKUT Arama ve Kurtarma Derneği tarafından doğada arama eğitimi düzenlendi.

AKUT gönüllülerine eğitim verildi, System.String[]

Afet ve acil durumlara hazır olmak ve kapasiteyi artırmak için AKUT Arama ve Kurtarma Derneği tarafından doğada arama eğitimi düzenlendi.


AKUT Arama Kurtarma Derneği Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde, AKUT Eskişehir ve AKUT Bozüyük gönüllülerinin de katılım gösterdiği eğitimlerde AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı tarafından doğada yön bulma, pusula kullanma, harita okuma ve operasyon taktiklerini içeren navigasyon eğitimi verildi. İki gün boyunca süren eğitimlerde Afyon Kocatepe Üniversitesi AKUT öğrenci topluluğuda katılım gösterdi. Spor Bilimleri Fakültesin de gerçekleştirilen teorik eğitimler sonrası AKUT gönüllüleri sahaya çıkarak uygulamalı dersler aldı. - AFYONKARAHİSAR

Eskişehir, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'nın sağlık durumu iyiye gidiyor İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 20:19:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AKUT gönüllülerine eğitim verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]