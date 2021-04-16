AKUT ile Kastamonu Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Kastamonu Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, makamında düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, protokol ile Batı Karadeniz'de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Protokolün önemine değinen Vidinlioğlu, "Gönül ister ki hiç kötü gün görmeyelim ama sel, toprak kayması, çığ ve depremler insanlığın gerçekleri. Gönüllülük esasına dayanan AKUT da en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri. Biz de AKUT'un bir üyesi olmaktan çok mutluyuz. Önceden gönülden bağlıydık, şimdi imza ile de bağlanmış olduk. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı da AKUT'un Türkiye genelinde 27 ekibi bulunduğunu, Kastamonu ile bu sayının 28'e çıkacağını belirtti.

Kastamonu'da böyle bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Şalcı, şunları kaydetti:

"Bu protokolle Batı Karadeniz bölgesinde de ekibimiz oldu. Özellikle bölgenin stratejik konumu, doğal güzellikleri, kanyonları ve akarsularının çok olması, ormanlık bölge olması burada turizm alanlarında bazı kazaların oluşmasına sebep oluyordu. Bunlara yönelik müdahale gerekiyordu. Aynı zamanda Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kastamonu'nun güneyinden geçmesi ve deprem bölgesine yakın olması nedeniyle, olası afet ve acil durumlarda Kastamonu'nun daha güçlü olabilmesi için sayın başkanımıza böyle bir öneriyle geldik. En yakın zamanda Kastamonu ve çevresinde olası afet ve acil durumda ekibimiz hazır olacaktır."

AKUT'un Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütler tarafından akredite olduğuna dikkati çeken Şalcı, "2 bin 500 gönüllümüzle gerek deprem, gerekse diğer afetlere müdahale ediyoruz. Bölgemiz de bu anlamda potansiyeli olan riskli bir bölge. Derdimiz hem Türkiye'de hem de bölgede olası bütün afet ve acil durumlara müdahale etmek." dedi.

Konuşmaların ardından protokol, Vidinlioğlu ile Şalcı arasında imzalandı.

Protokol kapsamında AKUT ile Kastamonu Belediyesi İtfaiyesi, ortak çalışma gerçekleştirecek.