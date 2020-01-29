AKUT işbirliğiyle 400 bin AVM çalışanı depreme hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AKUT işbirliğiyle 400 bin AVM çalışanı depreme hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi

AKUT işbirliğiyle 400 bin AVM çalışanı depreme hazırlanıyor

6 saat önce

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) Türkiye genelinde 70 bin mağazada çalışan yaklaşık 400 bin personelin deprem bilincini arttırmak amacıyla Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile başlattığı çalışma devam ediyor.

AKUT işbirliğiyle 400 bin AVM çalışanı depreme hazırlanıyor, System.String[]

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) Türkiye genelinde 70 bin mağazada çalışan yaklaşık 400 bin personelin deprem bilincini arttırmak amacıyla Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile başlattığı çalışma devam ediyor.

İki kurum arasındaki iş birliği çerçevesinde AKUT gönüllüleri tarafından mağaza personelleri için tatbikatlar düzenleniyor. Tatbikatlar sırasında yapılan çekimlerden hazırlanan özel videolar, BMD'nin ve üye markaların sosyal medya hesaplarından yayımlanmaya başlandı.

Depremde can kaybını en aza indirmek için her şeyden önce binaların sağlam olması gerektiğini vurgulayan BMD Başkanı Sinan Öncel, "Yapı güvenliğinin yanı sıra özellikle AVM ve mağaza gibi kalabalık mekanlarda deprem anında ve hemen sonrasında insanların nasıl davranacaklarını bilmeleri hayati önem taşıyor. Aksi takdirde oluşabilecek panik sırasında ciddi yaralanmalar ve hatta can kayıpları ile karşı karşıya kalınabiliyor" dedi.

Öncel, Türkiye'nin yüzde 92'sinin deprem kuşağında olduğunu altını çizdi. Depremi engellemenin mümkün olmadığını ancak alınacak önlemlerle can kayıplarının ve yaralanmaların önüne geçilebileceğini vurgulayan Öncel, şöyle devam etti:

"En son 24 Ocak'ta Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi can verdi, yüzlerce kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.

"Her an bir yenisi ile yüzleşmek zorunda kalabileceğimiz depremde can kaybını en aza indirmek için öncelikle binaların sağlam olması gerekiyor.

"Yapı güvenliğinin yanı sıra özellikle AVM ve mağaza gibi kalabalık mekanlarda deprem anında ve hemen sonrasında insanların nasıl davranacaklarını bilmeleri hayati önem taşıyor.

"Aksi takdirde oluşabilecek panik halinde ciddi yaralanmalar ve hatta can kayıpları ile karşı karşıya kalınabiliyor. Deprem başta olmak üzere olası bir afete karşı çalışanlarımızı bilinçlendirmek için arama kurtarma konusunda Türkiye'nin ilk ve en önde gelen sivil kuruluşu AKUT ile geçen Aralık ayında  işbirliği başlattık.

"İşbirliği çerçevesinde BMD Yönetim Kurulu olarak AKUT gönüllülerine özel kıyafetlerini hazırlayarak destek verdik. AKUT gönüllüleri de mağazalarda çalışanlarımızın katılımı ile afet ve acil durum tatbikatları düzenliyorlar.

"Afet anında ve sonrasında yapılması gerekenlerin uygulamalı olarak gösterildiği tatbikat sırasında çekilen görüntülerden hazırladığımız özel videoları BMD'nin ve üye markalarımızın sosyal medya hesaplarından paylaşarak olabildiğince en geniş kitlelere ulaşmaya çalışıyoruz." (Fotoğraflı)


Türkiye, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:13 Kaynak: DHA
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