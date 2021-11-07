AKUT İzmir'de uluslararası tatbikata hazırlandı - Son Dakika

Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Tekirdağ'da yapılacak AB-Modex Saha Tatbikatı'nın ön hazırlıklarını İzmir'de gerçekleştirdi.

Karşıyaka ilçesindeki AKUT Kentsel Arama Kurtarma (KAK) eğitimi, İzmir, Denizli Manisa, Kuşadası ve Yarımada bölgesel ekiplerinin katılımıyla yapıldı.

Senaryo gereği, Mavişehir bölgesinde kurulan ana kampa gelen ihbar üzerine yola çıkan ekipler, ağır hasarlı bir binadaki kazazedeyi kurtarmak için Bahriye Üçok Bulvarı'na hareket etti. Arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı kazazede enkazdan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

AKUT Başkanı Recep Şalcı, AA muhabirine İzmir'de 6-7 Kasım'da ön hazırlıkları tamamlayacaklarını ve 11-13 Kasım arasında Tekirdağ'daki AB-Modex Saha Tatbikatı'na katılacaklarını söyledi.

Tatbikatta Türkiye'yi temsil edeceklerini kaydeden Şalcı, "Uluslararası tatbikatın hazırlıklarını gerçekleştiriyoruz. İzmir'e yakın 5 ekipten oluşan bir ekip hazırladık. Arama ve kurtarma çalışmaları kapsamında olası bir afette hem yerinde yönetim hem müdahale kapasitemizi artırmak istiyoruz." dedi.

Şalcı, İzmir'de bulundukları süre içinde tatbikatlar düzenlediklerini ifade ederek, koordinatları alan ekibin görevi icra ettiğini ve kazazedeyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim ettiğini ifade etti.