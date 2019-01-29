Akut İzmir Ekibi Eğitimden Geçti
1 saat önce
AKUT Arama Kurtarma Derneği İzmir ekibi, eğitimden geçti.
AKUT Arama Kurtarma Derneği İzmir
ekibi, eğitimden geçti.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, hafta sonu gerçekleştirilen iç eğitimde, arama ve arama kurtarma ekibinde yer alabilecek gönüllüler bir takım testlerden geçirildi.
Testleri başarıyla tamamlayan gönüllüler, arama ve arama kurtarma ekibine dahil oldu.
Açıklamada, "Yıl içerisinde tekrar edilecek olan bu testler sonrası her türlü doğa koşulunda meydana gelmesi muhtemel kaza, kayıp ve doğal afetlere hazırlıklı olacak olan gönüllülerimiz canla başla çalışmalarına devam edeceklerdir." ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:12 Kaynak: AA
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