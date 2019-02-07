Akut İzmir Ekibi, Karabağlar'daki Okullarda Depremle İlgili Sunum Yapacak
1 saat önce
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir ekibinin gönüllüleri, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu ziyaret etti.
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir ekibinin gönüllüleri, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu ziyaret etti.
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir ekibinin gönüllülerini ağırladı. Ziyarette AKUT ekibi, belediye tarafından tahsis edilen AKUT İzmir Şehit Uzman Çavuş Akın Acar Yerleşkesi hakkında Başkan Selvitopu'na bilgi verdi. Ziyarette, proje kapsamında Karabağlar ilçesine bağlı olan tüm okullarda AKUT'un seminer ekibi tarafından depremle ilgili bilinçlendirme sunumları yapılacağı belirtildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:13 Kaynak: İHA
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