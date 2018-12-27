AKUT Kar Sporları Sporcuları, Üstün Başarı Elde Ettiler

AKUT Spor Kulübü Kar Sporları Branşı sporcuları, Erzurum Palandöken pistlerinde gerçekleştirilen A1 Ligi U18-21-Büyükler kategorileri Alp Disiplini yarışlarında 3 altın 2 bronz madalya kazandılar. Uluslararası FIS Anatolian Cup'ta ise sporcumuz Peri Tüfekçi Slalom yarışlarının ikisinde de birer gümüş madalya kazanırken, Ayşe Durlu 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 17 ve 18 Aralık 2018'de Slalom stilde gerçekleştirilen yarışlarda ilk gün sporcumuz Peri Tüfekçi U18 Kadınlar kategorisinde 1. olarak altın madalya aldı. Büyük kadınlarda da olimpik sporcumuz Özlem Çarıkçıoğlu altın madalya aldı. Sporcumuz Tayra Tunca ise 3. olarak bronz madalya kazandı. İkinci gün sonunda büyük kadınlarda olimpik sporcumuz Özlem Çarıkçıoğlu ikinci defa altın madalyaya uzanırken Tayra Tunca 3. olarak bronz madalya aldı. İki gün yapılan yarışlar sonrasında sporcularımız Eren İşçimenler, Doruk Üstay, Peri Tüfekçi, Mina Baştan ve Tayra Tunca, FIS Anatolian Cup Türkiye kadrosuna davet edildiler.

Erzurum'da düzenlenen Uluslararası FIS Anatolian Cup'ta ise AKUT Spor Kulübü Kar Sporları Branşı sporcumuz Peri Tüfekçi Slalom yarışlarının ikisinde de birer gümüş madalya kazanırken, Ayşe Durlu da 2 gümüş madalya kazanarak bizlere büyük sevinç yaşattı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 22-23 Aralık 20818'de düzenlenen Uluslararası FIS Anatolian Cup yarışlarına 6 ülkeden 43 sporcu katıldı.

Yarışmalarda madalya alan sporcularımızı tebrik eder, Başantrenörümüz Yavuz Kıyıcı ile Harun Şimşek, Halil İbrahim Seylan, Sergen Örnek'e ve ulaşım sponsorumuz Pegasus Havayolları A.Ş.'ye verdikleri destek için teşekkür ederiz.