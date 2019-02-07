Son Dakika Haberleri: Akut Kartal'da Çöken Bina Operasyonunda

Akut Kartal'da Çöken Bina Operasyonunda

42 dakika önce

AKUT Arama Kurtarma Derneği, İstanbul Kartal'da henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü 8 katlı bir binanın çökmesi üzerine hızla operasyona çıktı.

Akut Kartal'da Çöken Bina Operasyonunda, System.String[]

AKUT, 26 gönüllüsü ile enkaz alanında arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'un Kartal ilçesi, Bankalar Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın henüz bilinmeyen bir nedenle saat 16.00 civarında çöktüğü öğrenildi. Bölgeye çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Tüm dünyada uluslararası standartlara uygun, arama-kurtarma ekipleri içinde deprem konusunda deneyimli ve bilgili ekiplerden biri olan AKUT, gelen bilgi ardından hızla operasyona hazırlandı. AKUT Kürşat Avcı Lojistik Merkezi'nde 11 kişilik ekibin desteğiyle hazırlıklarını tamamlayan AKUT, 10 operasyonel gönüllüsü ile saat 17.40'ta enkaza ulaşarak çalışmalara katıldı. Arama-kurtarma çalışmalarının desteklenmesi amacıyla hemen ardından 16 kişilik ikinci ekip de saat 19.30'da enkaz alanına ulaştı. Operasyon, AKUT Genel Merkez'de 10 kişilik koordinasyon ekibi tarafından destekleniyor. Üçüncü ekip ise gerekli olması halinde operasyona çıkmak üzere hazır bekletiliyor.

İlk bilgilere göre apartmandaki 14 hanede 43 kişinin yaşadığı belirtildi. Çöken binadan 1'i ağır olmak üzere yedi kişi canlı olarak çıkarılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:45 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'daki Çöken Binaya Cam Takmak İçin Gelen İşçi de Enkaz Altında Kaldı Kartal'da Çöken Binada Ölen ve Yaralananların Kimlikleri Belli Oldu

Mehmet Özhaseki, Elindeki Son Anketin Sonucunu Açıkladı: Öndeyiz Ünlü Yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın Oğlu, Evinde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 09:27:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akut Kartal'da Çöken Bina Operasyonunda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]