Akut Kartal'da Çöken Bina Operasyonunda

AKUT, 26 gönüllüsü ile enkaz alanında arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'un Kartal ilçesi, Bankalar Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın henüz bilinmeyen bir nedenle saat 16.00 civarında çöktüğü öğrenildi. Bölgeye çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Tüm dünyada uluslararası standartlara uygun, arama-kurtarma ekipleri içinde deprem konusunda deneyimli ve bilgili ekiplerden biri olan AKUT, gelen bilgi ardından hızla operasyona hazırlandı. AKUT Kürşat Avcı Lojistik Merkezi'nde 11 kişilik ekibin desteğiyle hazırlıklarını tamamlayan AKUT, 10 operasyonel gönüllüsü ile saat 17.40'ta enkaza ulaşarak çalışmalara katıldı. Arama-kurtarma çalışmalarının desteklenmesi amacıyla hemen ardından 16 kişilik ikinci ekip de saat 19.30'da enkaz alanına ulaştı. Operasyon, AKUT Genel Merkez'de 10 kişilik koordinasyon ekibi tarafından destekleniyor. Üçüncü ekip ise gerekli olması halinde operasyona çıkmak üzere hazır bekletiliyor.

İlk bilgilere göre apartmandaki 14 hanede 43 kişinin yaşadığı belirtildi. Çöken binadan 1'i ağır olmak üzere yedi kişi canlı olarak çıkarılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.