Son Dakika Haberleri: AKUT kuyuya düşen tilki için seferber oldu
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AKUT kuyuya düşen tilki için seferber oldu

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, kuyuya düşen bir tilki Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar ekibi tarafından kurtarılıp Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AKUT kuyuya düşen tilki için seferber oldu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, kuyuya düşen bir tilki Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar ekibi tarafından kurtarılıp Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Şuhut ilçesine bağlı Güneytepe köyündeki 12 metre derinliğindeki bir su kuyusuna düşen tilkiyi fark eden vatandaşlar, durumu AKUT Afyonkarahisar Şubesi'ne bildirip yardım istedi. Merdiven yardımıyla 12 metre derinliğindeki kuyuya inen AKUT ekibi, tilkiyi ağ ve fileli kepçe yardımıyla yakaladı. Ekipler, bir saatlik çalışması sonucu tilkiyi kuyudan yukarı çekerek kurtarıldı. Tilki, Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut, Afyon, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:33 Kaynak: İHA
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