AKUT, kuyuya düşen tilki için seferber oldu

12 metrelik kuyuda mahsur kalan tilkiyi AKUT ekipleri kurtardı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, kuyuya düşen bir tilki Arama Kurtarma Derneği Afyonkarahisar ekibi tarafından kurtarılıp Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şuhut ilçesine bağlı Güneytepe köyündeki 12 metre derinliğindeki bir su kuyusuna düşen tilkiyi fark eden vatandaşlar, durumu AKUT Afyonkarahisar Şubesi'ne bildirip yardım istedi. Merdiven yardımıyla 12 metre derinliğindeki kuyuya inen AKUT ekibi, tilkiyi ağ ve fileli kepçe yardımıyla yakaladı. Ekipler, 1 saatlik çalışması sonucu tilkiyi kuyudan yukarı çekerek kurtarıldı. Tilki, Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.