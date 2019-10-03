Son Dakika Haberleri: AKUT öğrencileri depreme karşı bilinçlendirecek
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AKUT öğrencileri depreme karşı bilinçlendirecek

41 dakika önce

Ortahisar Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okullarda öğrencilere ve öğretmenlere yönelik afet ve deprem bilinçlendirme seminerleri düzenlenecek.

AKUT öğrencileri depreme karşı bilinçlendirecek, System.String[]

Ortahisar Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okullarda öğrencilere ve öğretmenlere yönelik afet ve deprem bilinçlendirme seminerleri düzenlenecek.

Ortahisar Belediye Meclisinin, meclis başkanvekili Hüseyin Yılmaz başkanlığında yapılan ekim ayı üçüncü oturumunda, Ortahisar Belediyesi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasında yapılması planlanan "Afet Bilinçlendirme ve Deprem Bilinçlendirme Ortak Hizmet Projesi" görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrencilere ve öğretmenlere yönelik afet ve deprem bilinçlendirme seminerleri düzenlenecek.

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan iki dizüstü bilgisayar, iki projeksiyon cihazı, iki yazıcı, seminerler esnasında dağıtılacak kitaplar ve acil durum telefonlarının yazılı olduğu buzdolabı yapışkanı için gerekli giderler, belediye envanterine kayıt edilmesi şartıyla Ortahisar Belediye bütçesinden karşılanacak.

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 16 bin 500 öğrenci, düzenlenecek seminerler ve etkinliklerle depremlere ve afetlere karşı bilinçlendirilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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