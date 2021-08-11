AKUT, orman yangınlarının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, 28 Temmuz'dan bu yana Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarında 225 kişi ve 336 hayvanın tahliyesini gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ekipler Bodrum'un Peksimet, Dereköy, Karakaya ve Gümüşlük'teki yerleşim alanları ve makilik bölgelerde 4 noktada ve Kaş'ın Çavdır, Çayköy, Yaylapalamut ve Fethiye'nin Karadere mahallelerinde dün çıkan orman yangınlarında 4 kişi ve 3 hayvanı kurtardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKUT Başkanı Recep Şalcı, Antalya, Aydın, Denizli, Mersin ve Muğla illeri kapsamında, Bodrum, Fethiye, Manavgat, Marmaris, Köyceğiz, Milas, Söke, Gündoğmuş, Bozdoğan, Buldan, Tavas ve Kaş ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlara 12 ekip ve 121 gönüllünün katıldığını belirtti.

Operasyonlarda, termal droneler başta olmak üzere ATV ve motosiklet araçlarına kadar tüm gerekli ekipmanların kullanıldığını kaydeden Şalcı, AKUT'un yangın söndürme ve soğutma işlemleri, arama-kurtarma, tahliye, çadır kurulumu, gıda, su ve ihtiyaç malzemesi dağıtımına uzanan bir çevrimi organize ettiğini vurguladı.

Şalcı, AKUT'un 28 Temmuz'da başlayan Ege ve Akdeniz yangınlarında 225 kişi ve 336 hayvanın tahliyesini gerçekleştirdiğini kaydetti.