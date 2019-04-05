Akut Son Anda Kurtardı
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde uçuruma düşmek üzere olan 2 inek, sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen AKUT Afyonkarahisar ekibi tarafından son anda kurtarıldı.
Afyonkarahisar
'ın Bayat ilçesinde uçuruma düşmek üzere olan 2 inek, sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen AKUT Afyonkarahisar ekibi tarafından son anda kurtarıldı.
Bayat ilçesi Eğerli mevkiinde sahiplerinin otlatmak üzere araziye bıraktığı inekler, Eğerli tepesine çıkarak burada mahsur kaldı. Sahiplerinin tüm çabalarına rağmen indirileyen inekler ihbar üzerine bölgeye gelen AKUT ekiplerince uçuruma düşmek üzereyken son anda kurtarıldı. Urgan halat yardımı ile kurtarılan inekler daha sonra sahiplerine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:55 Kaynak: İHA
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