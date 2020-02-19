AKUT Spor Kulübü son iki yarışta 19 madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor AKUT Spor Kulübü son iki yarışta 19 madalya kazandı - Son Dakika Spor

AKUT Spor Kulübü son iki yarışta 19 madalya kazandı

6 saat önce

Geçen yıl kayak ve snowboard branşlarında Milli Takıma en çok sporcu veren AKUT Spor Kulübü, bu sezonda adından söz ettirdi.

AKUT Spor Kulübü son iki yarışta 19 madalya kazandı, System.String[]

Geçen yıl kayak ve snowboard branşlarında Milli Takıma en çok sporcu veren AKUT Spor Kulübü, bu sezonda adından söz ettirdi. AKUT sporcuları katıldıkları son iki yarışta 19 madalya topladı.


Kurulduğu günden bu yana birçok branşta olduğu gibi Türk kayağına da önemli katkılar sağlayan AKUT Spor Kulübü, Alp Disiplini ve snowboardta adeta tarih yazdı. Geçen yıl Milli Takıma en çok sporcu veren kulüp unvanını alan AKUT, bu sezonda iddiasını sürdürdü. Geçen günlerde Erzincan Ergan'da yapılan U18 - U21 2. Ayak yarışlarında Mine Şakarcan, Peri Tüfekçi, Umay Göktürk, Erim İşçimenler, Doruk Üstay ve Tayra Tunca ile 9 madalya toplayan AKUT, aynı başarıyı Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kardelenler Anısına Alp Disiplini müsabakalarında da gösterdi. AKUT bu yarışta da Alin Özozan, Alevnur Taşkent, Defne Akgerman, Eda Şamgul ve Kaan Özozan ile 10 madalya aldı.


Hedef Türkiye Şampiyonası


Bundan sonraki hedeflerinin Türkiye Şampiyonası olduğunu belirten AKUT Kar Sporları Sportif Direktörü Yavuz Kıyıcı, sporcuların gösterdiği performanstan memnun olduklarını dile getirdi. Kulüp Başkanı Burak Üstaş ve Kar Sporları Başkanı Yusuf Gürel'in desteğiyle 11 yıldır istikrarlı bir şekilde sporcu yetiştirdiklerini kaydeden Sportif Direktör Kıyıcı, " Mersin, İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Ankara'dan gelen sporcularımızla yaz döneminde kondisyon kış döneminde de yaptığımız kamplar sayesinde başarıya ulaştık. Sporcularımızın performansını artırmaya yönelik yaptığı Avusturya kampının ardından katıldığımız müsabakalarda birbiri ardına gelen madalyalar bizleri daha da motive etti. 3. Ayak yarışlarının ardından Mart ayında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmak için çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Geçen yıl Milli takıma en çok sporcu veren kulüp olarak elde ettiğimiz başarıyı bu yıl da sürdürmek en büyük hedefimiz. Tabi bu noktada özverili çalışmalarıyla başarının mimarı olan antrenörlerimiz Harun Şimşek, İbrahim Seylan, Sergen Örnek, Sevda Sayar ve Gamze Demirci'ye ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:13 Kaynak: İHA
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