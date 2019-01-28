AKUT Spor Kulübü Sporcuları Balkan Rekoru Kırdı

Zeynep Yıldız, 400 metre yarışında 35 yaş üstü kadınlarda Türkiye rekoru kırarak birincilik elde etti

İstanbul'daki Ataköy Athletics Arena'da 26-27 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen Masterlar Salon Türkiye Şampiyonası'na katılan başarılı sporcularımız, Gülçin Güreşçi ve Zeynep Yıldız, üstün dereceler elde ederek bizleri gururlandırdı.

Gülçin Güreşçi ile Zeynep Yıldız'ın yarıştığı ekip, 4x200 metre 35 yaş üstü kadınlar bayrak yarışında Türkiye ve Balkan rekoru kırarak birincilik elde etti.

Zeynep Yıldız, 400 metre yarışında 35 yaş üstü kadınlarda Türkiye rekoru kırarak birincilik elde etti. Yıldız, 800 metre 35 yaş üstü kadınlar yarışında da birinci oldu.

Gülçin Güreşçi ise Gülle Atma branşında birincilik elde etti. Güreşçi aynı zamanda Uzun Atlama branşında da birinci oldu. Başarılı sporcu, ayrıca 60 metre yarışında ise ikincilik elde etti.

Sporcularımız Gülçin Güreşçi ve Zeynep Yıldız'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Ulaşım sponsorumuz Pegasus'a da teşekkür ederiz.