Son Dakika Haberleri: AKUT Sporcularından Bir Balkan Rekoru Daha

AKUT Sporcularından Bir Balkan Rekoru Daha

1 saat önce

İstanbul'da Türkiye Atletizm Federasyonu ve Masterler Komitesi tarafından organize edilen ve 11 ülkeden 560 sporcunu katılımı ile gerçekleşen 4. Balkan Masterler Salon Şampiyonası, 2 ve 3 Mart 2019 tarihlerinde yapıldı.

AKUT Sporcularından Bir Balkan Rekoru Daha, System.String[]

AKUT Spor Kulübü Atletizm Branşı Sporcumuz Zeynep Yıldız ve AKUT Gönüllümüz Gülçin Güreşçi, 4. Balkan Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda 4x200 metre bayanlar bayrak yarışında Balkan ve Türkiye rekorunu kırarak bizleri gururlandırdı.

Sporcumuz Zeynep Yıldız 400 ve 800 metrede yaş kategorisinde Balkan 1'inciliği de elde ederken, Gülçin Güreşçi ise gülle atmada 2'incilik, uzun atlamada 3.'lük elde etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:23 Kaynak: Bültenler

Zeynep Yıldız, Atletizm, Türkiye, Güncel
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