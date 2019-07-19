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AKUT'tan arama kurtarma eğitimi

1 saat önce

AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekiplerince, Fırtına Deresi'nde arama kurtarma eğitimi verildi.

AKUT'tan arama kurtarma eğitimi, System.String[]
AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekiplerince, Fırtına Deresi'nde arama kurtarma eğitimi verildi.
AKUT'tan yapılan açıklamaya göre, AKUT Trabzon ekip lideri Köksal Ofluoğlu, Rize ekibinin ev sahipliğinde Fırtına Deresi'nde düzenlenen arama kurtarma eğitimine, Trabzon, Giresun ve Bingöl'den 35 gönüllünün katıldığını belirtti.
Eğitim kapsamında, akarsuda güvenli yüzme, suda yüzen kişiyi ip ile kıyıya alma, bot kullanma, sığ suda yürüme ve kıyı tarama konularının ele alındığını aktaran Ofluoğlu, bölgede akarsularda arama-kurtarma çalışmalarına çok sık başvurulduğunun altını çizdi.
Ofluoğlu, "Bu anlamda söz konusu eğitimin çok yararlı olduğunu söyleyebiliriz. Akarsuda arama-kurtarma yapma konusunda uzman gönüllü sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Böylece olaylara daha etkin biçimde müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Trabzon, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:20 Kaynak: AA
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