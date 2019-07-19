Son Dakika Haberleri: AKUT'tan Fırtına Deresi'nde arama kurtarma eğitimi
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AKUT'tan Fırtına Deresi'nde arama kurtarma eğitimi

2 saat önce

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından Rize'nin Fırtına Deresi'nde Akarsu Arama Kurtarma Eğitimi düzenlendi.

AKUT'tan Fırtına Deresi'nde arama kurtarma eğitimi, System.String[]
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından Rize'nin Fırtına Deresi'nde Akarsu Arama Kurtarma Eğitimi düzenlendi.

AKUT, Trabzon Ekip Lideri Köksal Ofluoğlu, Rize ekibinin ev sahipliğinde düzenlenen eğitime Trabzon, Giresun ve Bingöl'den 35 gönüllünün katıldığını belirterek, "Eğitim kapsamında akarsuda güvenli yüzme, suda yüzen kişiyi ip ile kıyıya alma, bot kullanma, sığ suda yürüme ve kıyı tarama konuları işlendi" dedi.

Ofluoğlu, bölgede akarsularda arama-kurtarma çalışmalarına çok sık başvurulduğunu da ifade ederek, "Bu anlamda söz konusu eğitimin çok yararlı olduğunu söyleyebiliriz. Akarsuda arama-kurtarma yapma konusunda uzman gönüllü sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Böylece olaylara daha etkin biçimde müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - TRABZON
Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:48 Kaynak: İHA
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