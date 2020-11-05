AKUT'tan Gençlik ve Spor İl Müdürü Dereci'ye ziyaret - Son Dakika

AKUT Afyonkarahisar İl Temsilcisi Hüseyin Cahit Mollaoğlu ile gönüllüler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'yi ziyaret etti.

Ziyarette Mollaoğlu ve AKUT gönüllüleri Çetin Sarıgül ve Kübra Saltık, İl Müdürü Dereci'ye, 8 Kasım'da yapılacak 42. İstanbul 'Her Adım Bir Hayat' sanal koşusu hakkında bilgi verdi.

Belirlenen tarihteki koşunun spor kompleksinde yapılması konusunda taleplerini Dereci'ye ileten AKUT ekibi, benzeri faaliyetlerde de spor salonlarının kullanılması için izin istedi.

İl Müdürü Dereci de 8 Kasım'daki koşu için örnek davranış sergileyen gönüllü koşuculara teşekkür ederek ellerinden gelen desteği vereceklerini ve bundan sonraki etkinliklerde de birlikte hareket edilebileceğini ifade etti.

Sanal koşuya katılacak sporcular Sarıgül ile Saltık da "AKUT bünyesinde bu anlamlı koşuda yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Elimizden geleni yaparak arama kurtarma konusunda daha duyarlı olunması için halkımıza örnek olmayı umuyoruz. Biz AKUT Afyonkarahisar ekibi olarak 42. İstanbul 'Her adım Bir Hayat' sanal koşusu için hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi de vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz." ifadesini kullandı.