AKUT'tan hayat kurtaran uygulama - Son Dakika
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AKUT'tan hayat kurtaran uygulama

6 saat önce

GEÇTİĞİMİZ Eylül ayında İstanbul, 5,8 şiddetinde bir deprem ile sarsılırken cep telefonu şebekelerinin birçoğu saatlerce kullanılamaz hale geldi.

AKUT'tan hayat kurtaran uygulama, System.String[]
GEÇTİĞİMİZ Eylül ayında İstanbul, 5,8 şiddetinde bir deprem ile sarsılırken cep telefonu şebekelerinin birçoğu saatlerce kullanılamaz hale geldi. 2 Aralık'ta ise Uludağ'da yürüyüşe çıkan 2 dağcının kaybolduğu haberi geldi. 1996 yılında kurulan Türkiye'nin arama kurtarma konusundaki ilk sivil toplum örgütü AKUT ise kullanıcıların bulunduğu konumu ve güvende olduklarını kısa mesaj ile 5 yakınının cep telefonuna bildiren bir uygulama geliştirdi. Güvendeyim isimli uygulama iOS ve Android uygulamalarda kullanılabilirken, internetin olmadığı noktalarda bile konum bilgisi verebiliyor.

Yazılımı geliştiren isimlerden biri olan 13 yıllık AKUT gönüllüsü ve bilgisayar mühendisi Köksal Akbaba (40) 'Güvendeyim' uygulamasını şöyle anlattı: "Güvendeyim uygulaması sevdiğiniz ya da size ulaşmasını sağlamak istediğiniz 5 kişinin telefonunu uygulamaya tanımlıyorsunuz. AKUT olarak biz herhangi bir veri saklamıyoruz Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında tanımladığınız 5 kişiye, olası bir afet durumunda kısa mesaj gönderiliyor çünkü bir afet durumunda baz istasyonları yoğunluktan dolayı, kapasitelerinin çok üstüne çıktığı için çalışamıyor. Kısa mesaj bu durumda daha hızlı gidiyor. Bu nedenle SMS üzerine yoğunlaştık. Tanımlanan 5 kişinin şehir dışında olmasını rica ediyoruz çünkü şehir dışındaki yakınlarınız ya da sevdikleriniz de sizi merak edebiliyor. Şehir dışındaki arkadaşlarınız diğer arkadaşlarınıza ulaşabilir ve sizin iyi olduğunuzu haber verebilir."

"YANGIN, DEPREM VE SEL GİBİ DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER VAR"

AKUT Derneği olarak teknolojinin kullanımına önem verdiklerini belirten Akbaba, tüm AKUT gönüllülerini uydudan takip edebildiklerini belirterek şunları söyledi: "Şu anda biz herhangi bir arama kurtarma operasyonunda ekiplerimizin anlık olarak nerede, ne zaman bulunduklarını sistem üzerinden görebiliyoruz. Avrupa'daki teknolojiyi en iyi kullanan dernek olarak AKUT'u sayabiliriz. Türkiye'de ilk defa yaptığımız 'Güvendeyim' uygulaması ile beraber sevdiğiniz 5 kişiye harita üzerinde konumunuzu SMS ile bildirebiliyorsunuz. Uygulamanın içerisinde deprem, yangın ve sel gibi afet öncesi ve sonrasında yapmanız gereken bilgiler de mevcut. Uygulamayı geliştirmeye devam ediyoruz. Andorid ve iOS yazılım sistemlerinde uygulamayı ücretsiz olarak bulmak mümkün ve internet olmayan ortamlarda da programımız çalışıyor."

Uygulamayı tamamen AKUT ve sponsor firmalar ile gerçekleştirdiklerini belirten Akbaba, gönüllülere de teşekkür ettiklerini ve uygulamanın zaman içerisinde daha da geliştirileceğini ifade etti.


- İstanbul
İstanbul, Deprem, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:31 Kaynak: DHA
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