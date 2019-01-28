Son Dakika Haberleri: Akut'tan Keçi Operasyonu

Akut'tan Keçi Operasyonu

1 saat önce

Marmaris AKUT arama Kurtarma Derneği Ortaca ilçesinde dağda mahsur kalan keçiyi kurtararak sahibine teslim etti,Yapılan ihbar sonrası Ortaca'nın Okçular Mahallesi'ne hareket eden AKUT Marmaris ekibi, ip tekniği ile sarp arazide mahsur kalan keçiyi kurtardı.

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Marmaris AKUT arama Kurtarma Derneği Ortaca ilçesinde dağda mahsur kalan keçiyi kurtararak sahibine teslim etti,

Yapılan ihbar sonrası Ortaca'nın Okçular Mahallesi'ne hareket eden AKUT Marmaris ekibi, ip tekniği ile sarp arazide mahsur kalan keçiyi kurtardı. Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:51 Kaynak: İHA

Ortaca, Marmaris, 3. Sayfa
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