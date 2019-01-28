Akut'tan Keçi Operasyonu
1 saat önce
Marmaris AKUT arama Kurtarma Derneği Ortaca ilçesinde dağda mahsur kalan keçiyi kurtararak sahibine teslim etti,Yapılan ihbar sonrası Ortaca'nın Okçular Mahallesi'ne hareket eden AKUT Marmaris ekibi, ip tekniği ile sarp arazide mahsur kalan keçiyi kurtardı.
Marmaris
AKUT arama Kurtarma Derneği Ortaca
ilçesinde dağda mahsur kalan keçiyi kurtararak sahibine teslim etti,
Yapılan ihbar sonrası Ortaca'nın Okçular
Mahallesi'ne hareket eden AKUT Marmaris ekibi, ip tekniği ile sarp arazide mahsur kalan keçiyi kurtardı. Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:51 Kaynak: İHA
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