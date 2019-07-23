AKUT'tan operasyon eğitimi

AKUT İzmir
ekibi, kazazede ve yaralı taşıma tekniklerine ilişkin eğitim verdi. Buca
ilçesi Kaynaklar bölgesinde düzenlenen "Kazazede Taşıma Teknikleri ve Sedye Sabitleme" başlıklı eğitim, teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.
AKUT'un deneyimli eğitmenleri, bilinci açık veya kapalı yaralı kişinin, tekli veya çoklu taşıma tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi.
Eğitimde acil taşıma, kısa mesafede süratli taşıma, omuzdan destek alma, sırtta taşıma teknikleri ile itfaiyecilerin kullandığı omuzdan taşıma yöntemine ilişkin bilgi de verildi.
Ayrıca, trafik kazası sonrası araçtan yaralı çıkarma, rentek manevrası, sedye üzerine yerleştirme, sedye taşıma ve geçici sedye oluşturma teknikleri de gösterildi.