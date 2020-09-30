AKUT'tan şehit Türk Kızılay personeli anısına kan bağışı - Son Dakika

AKUT'tan şehit Türk Kızılay personeli anısına kan bağışı
AKUT Mersin ekibi, Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman anısına kan bağışı yaptı.
AKUT Mersin ekibi, Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman anısına kan bağışı yaptı.
Türk Kızılay'ın Yenişehir ilçesindeki bağış noktasına gelen 7 gönüllü, Kıdıman'ın anısını yaşatmak için kan bağışladı.
Ekip lideri Doğan Göktekin, gazetecilere, düzenli bağışın öneminin her geçen gün arttığını belirterek, "Kan ihtiyacının daha da arttığı bu dönemde ihtiyaca duyarsız kalamazdık. Etkinliğin her 4 ayda bir tekrarlanmasını hedefliyoruz." dedi.
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