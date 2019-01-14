Son Dakika Haberleri: Akut Tedavi Nedir? Nasıl Yapılır?

Akut Tedavi Nedir? Nasıl Yapılır?

1 saat önce

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Akut tedavi yönetimi hakkında bilgiler veren Karadeli, şunları söyledi: "İnme anında beyin damarları içerisinde ani başlayan bir pıhtı oluşması ve bu damarların beyni beslemeyecek hale gelmesi halinde hızlı bir şekilde anjiyo yaparız. Buna da akut tedavi denilir. "
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:33 

Hasan Huseyin, İstanbul, Akut, Sektörel, Ekonomi
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