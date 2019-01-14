Akut Tedavi Nedir? Nasıl Yapılır?
1 saat önce
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin
Karadeli, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu. Akut
tedavi yönetimi hakkında bilgiler veren Karadeli, şunları söyledi: "İnme anında beyin damarları içerisinde ani başlayan bir pıhtı oluşması ve bu damarların beyni beslemeyecek hale gelmesi halinde hızlı bir şekilde anjiyo yaparız. Buna da akut tedavi denilir. "
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:33
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