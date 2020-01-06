AKUT, Trabzon'da 19 bin öğrenciye deprem ve afet eğitimi verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel AKUT, Trabzon'da 19 bin öğrenciye deprem ve afet eğitimi verecek - Son Dakika

AKUT, Trabzon'da 19 bin öğrenciye deprem ve afet eğitimi verecek

6 saat önce

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Ortahisar Belediyesi organizesinde 19 bin öğrenciye deprem ve afet konusunda eğitim verilecek.

AKUT, Trabzon'da 19 bin öğrenciye deprem ve afet eğitimi verecek, System.String[]

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Ortahisar Belediyesi organizesinde 19 bin öğrenciye deprem ve afet konusunda eğitim verilecek.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile AKUT Trabzon ekip lideri Köksal Ofluoğlu, 57 orta dereceli okuldaki öğrencilere verilecek eğitime ilişkin protokol imzaladı.

Faydalı bir faaliyete imza attıklarını belirten Genç, bölgede yoğun olarak yaşanan afetlere karşı toplumun ve özellikle gençlerin bilinçlendirilmesini önemsediklerini söyledi.

Ofluoğlu ise düzenlenecek eğitim seminerleri ile afetlere karşı bilinçlendirmeyi küçük yaşlarda kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu yıl başlayacak eğitimlerin seneye ilkokulları da kapsayacağı bilgisini veren Ofluoğlu, "Protokolün imzalanmasında emeği geçen herkese ve projemize büyük ilgi gösteren ve destekleyen Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yakın bir zamanda AKUT Trabzon yerleşkesine sahip olduğumuzda eğitim faaliyetlerimiz çeşitlenerek artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ortahisar, Trabzon, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jeofizik uzmanı dr. gündoğdu kandilli'deki uyarı sistemi neden devreye girmedi
Porto Riko'da 5,7 büyüklüğünde deprem Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi

Son Dakika Haberleri
23:38 Kırklareli'nin iki ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
23:37 Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (7) - Son Dakika
23:35 8 göçmenin öldüğü tekne faciasının baş şüphelisi yurt dışına kaçarken yakalandı - Son Dakika
23:34 Fethiye'de batan teknede 8 göçmenin ölmesi; çete lideri yakalandı - Son Dakika
23:29 Ankara Valisi Şahin'den "tatil" açıklaması - Son Dakika
22:45 Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Son Dakika
21:56 ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 23:40:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AKUT, Trabzon'da 19 bin öğrenciye deprem ve afet eğitimi verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]