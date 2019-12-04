Son Dakika Haberleri: AKUT Trabzon ekibi Uludağ'daki kayıp dağcıları arama çalışmalarına katıldı
Son Dakika Güncel AKUT Trabzon ekibi Uludağ'daki kayıp dağcıları arama çalışmalarına katıldı - Son Dakika

AKUT Trabzon ekibi Uludağ'daki kayıp dağcıları arama çalışmalarına katıldı

6 saat önce

AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibi, 4 gönüllüsüyle Uludağ'da kayıp olan 2 dağcıyı arama çalışmalarına destek veriyor.

AKUT Trabzon ekibi Uludağ'daki kayıp dağcıları arama çalışmalarına katıldı, System.String[]

AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibi, 4 gönüllüsüyle Uludağ'da kayıp olan 2 dağcıyı arama çalışmalarına destek veriyor.


Uludağ'da zirve tırmanışı yaptıkları sırada 1 Aralık akşamı kaybolan ve kendileriyle irtibat kesilen Mert Alpaslan ve Efe Sarp isimli iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor. AKUT'un 41 kişilik operasyon ekibiyle yer aldığı çalışmalarda Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) destek ekipleriyle birlikte toplam 130 kişinin görev yaptığı ortak operasyon sürüyor. AKUT Trabzon ekibi de 4 gönüllüsüyle Uludağ'daki arama çalışmalarına destek veriyor.


Uludağ'daki arama çalışmalarına katılan AKUT Trabzon Ekibi Operasyon Bölümü Sorumlusu Köksal Sonbay, "Uludağ'da kaybolan iki dağcı arkadaşımızı arama - kurtarma çalışmalarına katılmak üzere önceki gün 4 gönüllümüzle Bursa'ya geldik. Burada ortak operasyon ekipleriyle koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Sis basması sebebiyle 1 Aralık Pazar günü yönlerini kaybettiğini düşündüğümüz dağcılarımıza ulaşmak için kurtarma ekipleriyle birlikte çalışıyoruz" dedi. - BURSA

Trabzon, Uludağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
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