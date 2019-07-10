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AKUT Trabzon ekibinden Zorluoğlu'na ziyaret

17 dakika önce

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Trabzon ekibi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

AKUT Trabzon ekibinden Zorluoğlu'na ziyaret, System.String[]
Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Trabzon ekibi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.
AKUT Trabzon Ekip Lideri Köksal Ofluoğlu ve beraberindeki ekip üyeleri, ziyarette, Zorluoğlu'na görevinde başarı dileklerini iletti.
Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Ofluoğlu, yürütülebilecek ortak projeler konusunda görüşlerini sundu.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde depo olarak kullandıkları bir konteyner olduğunu belirten Ofluoğlu, eğitim faaliyetleri başta olmak üzere diğer etkinliklerin yapılacağı bir operasyon merkezi için yer talebinde bulundu.
AKUT'un, toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Zorluoğlu da çalışmaların daha rahat ortamda yürütülmesini sağlamak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:31 Kaynak: AA
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