AKUT Trabzon ve Rize gönüllüleri Elazığ'da - Son Dakika
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AKUT Trabzon ve Rize gönüllüleri Elazığ'da

11 dakika önce

ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) Trabzon ve Rize ekiplerinden 18 gönüllü, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarına katıldı.

AKUT Trabzon ve Rize gönüllüleri Elazığ'da, System.String[]

ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) Trabzon ve Rize ekiplerinden 18 gönüllü, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarına katıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen depremin ardından AKUT Trabzon ekibinden 11, Rize ekibinden de 7 gönüllü, Elazığ'a ulaştı. Diğer illerden gelen AKUT gönüllülerinin yanı sıra AFAD, UMKE ve Jandarma ile arama kurtarma çalışmalarına katılan Trabzon ve Rize ekibi, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.AKUT Trabzon Ekip Lideri Köksal Ofluoğlu, deprem olduğu bilgisini alınca hemen hazırlıklara başladıklarını belirterek, "Trabzon'dan 11, Rize'den 7 gönüllümüzle birlikte yola çıkarak olabilecek en kısa zamanda Elazığ'a ulaştık. Buradaki ekiplerle entegre olarak Maden ilçesi Gezin köyü ve Gözeli bucağındaki arama – kurtarma çalışmalarına katıldık. Dileğimiz can kaybı sayısının daha fazla artmamasıdır. Tüm gönüllülerimiz ve diğer arama – kurtarma birimleriyle birlikte görev başındayız" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:47 Kaynak: DHA
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