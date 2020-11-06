AKUT'un köpeği "Bob" da İzmir'de çalışmalara büyük katkı sağladı - Son Dakika

AKUT'un köpeği "Bob" da İzmir'de çalışmalara büyük katkı sağladı

06.11.2020 13:11
AKUT'un köpeği

AKUT Kuşadası ekibinin eğitimli arama kurtarma köpeği 7 yaşındaki Belçika Molinois cinsi "Bop", 24 Ocak'taki Elazığ depreminin ardından merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim'deki depremde de görev aldı.

AKUT Kuşadası ekibinin eğitimli arama kurtarma köpeği 7 yaşındaki Belçika Molinois cinsi "Bop", 24 Ocak'taki Elazığ depreminin ardından merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim'deki depremde de görev aldı.

AA muhabirine açıklama yapan köpeğin eğitmeni Tevfik Gül (39), Bop'la birlikte 6 yıldır birçok yerde görev aldıklarını söyledi.

Bop'un, İçişleri Bakanlığının AFAD aracılığıyla düzenlediği sınavlardan başarıyla geçtiğini vurgulayan Gül, "Bop güzel çalışan, yüksek hırslı bir köpek. Yüksek motivasyonlu çalışıyor. Elazığ'da da İzmir'de de güzel işler çıkardı. Onunla olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Köpeğin Elazığ'da 2, İzmir'de de 6 noktaya tepki verdiğini belirten Gül, "İzmir'de 1 canlıya ulaştığına eminim ama 6 noktaya işaret verdi. Oradaki karmaşadan dolayı sürekli bir yere gidiyoruz. Dolayısıyla işaretlenen yerde bulunan insanın canlı çıkıp çıkmadığını bilemiyoruz. Çünkü biz köpeğin havlamasından sonra hemen başka bir enkaza geçiyoruz. Zaten sayısı bizim için önemli değil. Ne kadar canlıya ulaşırsak bizim için bu yeterli." diye konuştu.

Gül, arama kurtarma köpeklerinin oyunla eğitildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Her şeyden önce oyun oynamayı çok seven köpeklerden seçiyoruz. Bop da bulunmaz bir nimet bu durumda. Oyun oynamayı çok fazla seviyor. İlk eğitim aşamasında köpeğe bu konu öğretilirken kazazededen oyuncak almayı öğreniyor köpek. Bir süre sonra yaşı ilerledikçe köpeğimiz kazazededen oyuncak alabileceğini düşünerek enkazda arama yapıyor. Canlıyı bulduktan sonra oyuncağının geleceği düşüncesiyle hareket edip havlıyor. Ekipler onun havlamasını işaret kabul ettikten sonra kurtarma çalışmalarına başlıyor."

Köpeğiyle gurur duyduğunu vurgulayan Gül, "Çünkü çok fazla emek verdim. Her şeyden önemlisi burada insan hayatı kurtarıyoruz. İnsan hayatından bahsediyoruz. Enkazın başında yakınını bekleyen bir insan ne hissediyorsa ben de bir canlıya ulaşıldığında aynı duyguları hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Bop'un İzmir'deki depremde bir kedinin de kurtarılmasını sağladığına değinen Gül, şöyle konuştu:

"Aramalarda son aşamaya gelmişti. Son kez ısrarla ara diye komut verdim. Her tarafı talan etti, koltuğun altına geldi, derin derin kokladı fakat avlamadı. Ben de merak ettim acaba bir canlı var da onun kokusunu yeterince alamadı diye mi havlamıyor. Sonra yatağın altına baktığımızda kediyi gördüm. Sonra kucağıma alıp çıkardım. Kediyi orada bırakamazdım. Oradan bir canlıyı sağ çıkardığımız için mutlu olmuştum."

Arama Kurtarma, oyunlar, Elazığ, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AKUT'un köpeği 'Bob' da İzmir'de çalışmalara büyük katkı sağladı - Son Dakika


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