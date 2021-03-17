AKUT'un kuruluşunun 25. yılına özel çevrim içi satranç turnuvası düzenlendi

Türkiye'nin ilk arama ve kurtarma derneği AKUT'un kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla, Türkiye Satranç Federasyonun iş birliği ile satranç turnuvası düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre,16 yaş ve altı lisanslı 300 sporcu, 4 kategoride, "Chess.com" web sitesi üzerinden hamle yaptı.

Turnuvanın 8 yaş ve altı kategorisinde Sarp Şahin, 10 yaş ve altında Kuzey Kurtyılmaz, 12 yaş ve altında Atakan Başdar ve 16 yaş ve altında ise Nurullah Kılıç birinci oldu.