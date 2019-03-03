Son Dakika Haberleri: Akut ve İtfaiye Kayalıklara Düşen İnek ve Buzağısı İçin Seferber Oldu

Akut ve İtfaiye Kayalıklara Düşen İnek ve Buzağısı İçin Seferber Oldu

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve AKUT Kuşadası ekipleri, Söke'de kayalıklarda mahsur kalan inek ve buzağısını başarılı bir operasyonla kurtardı.

Akut ve İtfaiye Kayalıklara Düşen İnek ve Buzağısı İçin Seferber Oldu, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve AKUT Kuşadası ekipleri, Söke'de kayalıklarda mahsur kalan inek ve buzağısını başarılı bir operasyonla kurtardı.

Olay, Aydın'ın Söke İlçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi kırsalında meydana geldi. Yeşilköy Mahallesindeki dağlık arazide bulunan kayalıklarda iki büyükbaş hayvanı mahsur kalan vatandaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve AKUT Kuşadası ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, başarılı bir operasyonla ineği mahsur kaldığı kayalıklardan halat yardımıyla kurtardı. İneğin buzağı ise, hayvan sahibi tarafından kurtarıldı. İnek ve buzağının kurtarılmasının ardından hayvan sahibi, ekiplere teşekkür etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:12 Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa
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