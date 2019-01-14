Son Dakika Haberleri: Akut ve Offroadculardan Miniklere Isıtan Yardım

Akut ve Offroadculardan Miniklere Isıtan Yardım

1 saat önce

AKUT ve offroadculardan miniklere ısıtan yardımERZURUM - Sosyal medya üzerinden 'Minik Eller Üşümesin' adı altında kampanya başlatan AKUT ve Erzurum Macera Offroad üyeleri, topladıkları koliler dolusu kıyafet ve kırtasiye yardımlarını Şehitler İlköğretim Okulunda minik öğrencilere dağıttılar.

AKUT ve offroadculardan miniklere ısıtan yardım

ERZURUM - Sosyal medya üzerinden 'Minik Eller Üşümesin' adı altında kampanya başlatan AKUT ve Erzurum Macera Offroad üyeleri, topladıkları koliler dolusu kıyafet ve kırtasiye yardımlarını Şehitler İlköğretim Okulunda minik öğrencilere dağıttılar.
'Minik Eller Üşümesin' kampanyası yoğun ilgi gördü. Yurdun birçok ilinden ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere kıyafet ve kırtasiye yardımı gönderildi. Koliler halinde gelen yardımların ilk postası AKUT ve Erzurum Macera Offroad üyeleri tarafından Şehitler İlköğretim Okulunda minik öğrencilere dağıtıldı. Yeni mont ve botlarına kavuşan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.
AKUT ve Erzurum Macera Offroad üyeleri, "Sosyal medya üzerinden 'Minik Eller Üşümesin' kampanyası başlattık. Kampanya kısa sürede yurdun her tarafından duyuldu. Birçok hayırsever yardımda bulundu. Bugün de yardımların ilk postasını dağıtarak çocuklarımızı sevindirdik" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:03 Kaynak: İHA

Erzurum, Yerel
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