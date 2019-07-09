Akuvatur, balıkçılığa yeni bir melez ırk kazandırdı
1 saat önce
Akuvatur, trança ve sinaritten melezlediği yeni ırk için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni aldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:02
Akuvatur, trança ve sinaritten melezlediği yeni ırk için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni aldı. Türkiye
'de Egeli, yurtdışında Royal Dentex adıyla pazara sunulacak olan balığın tescil süreci devam ediyor.
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