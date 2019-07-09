Son Dakika Haberleri: Akuvatur, balıkçılığa yeni bir melez ırk kazandırdı
Son Dakika Ekonomi Haber

Akuvatur, balıkçılığa yeni bir melez ırk kazandırdı

1 saat önce

Akuvatur, trança ve sinaritten melezlediği yeni ırk için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni aldı.

Akuvatur, balıkçılığa yeni bir melez ırk kazandırdı, System.String[]
Akuvatur, trança ve sinaritten melezlediği yeni ırk için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni aldı. Türkiye'de Egeli, yurtdışında Royal Dentex adıyla pazara sunulacak olan balığın tescil süreci devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:02 
Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'da yeni kabine belli oldu Eski MB Başkanı Yılmaz'dan görevden alma yorumu: Kolunuzu verdiniz, vücudunuzu kaptırdınız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize kimse kabile devleti muamelesi yapamaz S-400 teslimatına sayılı günler kala ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 06:21:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akuvatur, balıkçılığa yeni bir melez ırk kazandırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]