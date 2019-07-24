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AKUZEM'den Anadolu Üniversitesine ziyaret

23 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM) Anadolu Üniversitesini ziyaret etti.

AKUZEM'den Anadolu Üniversitesine ziyaret, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM) Anadolu Üniversitesini ziyaret etti.

AKUZEM Müdürü Prof. Dr. Cengiz Şengül ve beraberindekiler, Anadolu Üniversitesini gezerek incelemelerde bulundu. İlk olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar'ı ziyaret eden AKUZEM heyeti, daha sonra Açıköğretim Fakültesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Fırat, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi hakkında bilgiler verdi.

AKUZEM'den gelen konuklar, daha sonra uzaktan eğitim sistemine yönelik hizmet veren birimlerde incelemelerde bulundu. Televizyon Yapım Merkezi, İnsan- Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı ve Öğrenme Teknolojileri Ar-Ge Birimini ziyaret eden AKUZEM, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - ESKİŞEHİR
Anadolu Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:36 Kaynak: İHA
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