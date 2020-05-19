"Akvaryum Adam" ve öğrencileri anı dalışı gerçekleştirdi

Guinness rekortmeni "Akvaryum Adam" lakaplı Cem Karabay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel dalış yaptı.

Guinness Dünya Rekorları Kitabına Sualtı Sporları branşından giren ilk ve tek Türk sualtı sporcusu Cem Karabay ve Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekoru Destek Ekibi'ni oluşturan öğrencileri, anı dalışı öncesinde Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü'nde bir araya geldi.

Karabay, ekip arkadaşlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla hazırlık ve dalış aşamasında dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin bilgi verdi.

Karabay ve ekibi, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Gürpınar Sahili'nde ekibiyle günün anısına dalış yaptı.

Suyun altında, üzerinde "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" ve "Evde kal Türkiyem" yazılı pankart açan Karabay ve ekibi, asker selamı vererek anı dalışını tamamladı.

Anı dalışı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun isteği ve izniyle gerçekleştirildi.