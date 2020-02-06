Akvaryum dalgıçları, köpek balıklarını elle besliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akvaryum dalgıçları, köpek balıklarını elle besliyor - Son Dakika

Akvaryum dalgıçları, köpek balıklarını elle besliyor

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de 120 türden yaklaşık bin 200 deniz canlısının yaşadığı sualtı dünyası akvaryumunda görevli 2 dalgıç, köpek balıkları, vatozlar ve sürü balıklarını elleriyle besliyor.

Akvaryum dalgıçları, köpek balıklarını elle besliyor, System.String[]
ESKİŞEHİR'de 120 türden yaklaşık bin 200 deniz canlısının yaşadığı sualtı dünyası akvaryumunda görevli 2 dalgıç, köpek balıkları, vatozlar ve sürü balıklarını elleriyle besliyor. Denize kıyısı olmayan 'bozkır' kentinde yıllık 700 binin üzerinde ziyaretçisi olan akvaryumun dalgıçları sualtının farklı bir dünya olduğunu ifade ederek, "Çalışırken, aynı zamanda dinleniyoruz. Çeşitli balıkların da etrafımızda olması bizi rahatlatıyor" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce 2014 yılında açılan ETİ Sualtı Dünyası, Kuzey Ege, Atlas Okyanusu, Kızıldeniz, Güney Amerika gölleri ve Amazon Nehri'nden getirilen 120 türden yaklaşık bin 200 deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. Yıllık yaklaşık 700 binin üzerinde ziyaretçisi olan akvaryum, 19 metre su tünelinin yanı sıra 3,5 metre derinliğe ve 1 milyon litre su hacmine sahip. Akvaryumdaki köpek balıkları, vatozlar, mercan, sarpa, çipura ve mırmır gibi deniz canlıları, profesyonel dalgıçlar Mehmet Ali Uçar ve Özgür Altınışık tarafından elle besleniyor.

ETİ Sualtı Dünyası'nda görevli su ürünleri mühendisi Deniz Avcı, nesli tükenme tehlikesinde olan orfozun da aralarında bulunduğu bin 200 kadar deniz canlısının akvaryumda yer aldığını söyledi. Akvaryumun yıllık 700 binin üzerinde ziyaretçi tarafından gezildiğini kaydeden Avcı, "Akvaryumumuzda şu an da 120 türden bin 200'e yakın deniz canlısı yer alıyor. Bunların arasında köpek balıkları Kızıldeniz'de yaşayan canlılar, ahtapot, nesli tükenme tehlikesinde olan orfoz, tatlı su köpek balıkları, bitkilerimiz bulunuyor. Son 1 yıl içerisinde yaklaşık 700 bin kişi tarafından akvaryum ziyaret edildi. Özellikle tatillerinde ve yaz aylarında çok daha fazla ziyaretçi sayımız artıyor. Eskişehir'e gelenler mutlaka tarihi Odunpazarı evlerini ve Sazova parkını ziyaret eder ama burayı görmeden de gitmiyor. Eskişehir gibi bir kentte hayvanat bahçesi ve akvaryum olması insanlara ilgi çekici geliyor" dedi.

'BALIKLARI ELLE BESLİYORLAR'

Akvaryum dalgıçlarından Özgür Altınışık, sualtının farklı bir dünya olduğunu ve balıkları elle beslemenin kendilerini rahatlattığını söyledi. Daha önce Marmara ve Ege Denizi'nde dalışlar yaptıklarını ancak akvaryumda çalışmanın daha keyifli olduğunu ifade eden Altınışık, "Sualtı dünyası akvaryumunda dalgıç olarak görev yapıyorum. Burada yemleme ve akvaryum bakımlarını yapıyoruz. Buradan önce de Marmara ve Ege'de de dalış yapıyorduk ama akvaryumda olduğu kadar canlılara yakın olamıyorduk. Burada şimdi piranadan köpek balığına, orfoza kadar birçok çeşit balık var. Hepsiyle yakın ilişkiler kuruyoruz. Sualtı farklı bir dünya çalışırken dinleniyoruz da aynı zamanda. Çeşitli balıkların da etrafımızda olması bizi rahatlatıyor" dedi.

'SAĞLIK DURUMLARINI BİLE TAKİP EDİYORUZ'

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) CMAS 3 yıldız dalgıçlardan Mehmet Ali Uçar ise balıkları elle beslemenin dışında 'bebek' gibi takip ettiklerini belirterek, "Akvaryum içerisindeki canlıları besliyoruz. Haftada 4 gün akvaryumdaki balıkların beslemelerini yapıyoruz. Mühendislerimiz akvaryum balıklarının biyokütlelerine göre hazırlık yapıyoruz. Akvaryumda balık beslemek heyecanlı, bir bebek gibi dikkat ediyoruz. Yemeyen canlılar olduğunda onları mühendislere bilgi verip sağlık durumlarını da takip ediyoruz. İnsanlar biz besleme yaparken izliyorlar, güzel bir ilgi" diye konuştu.

Kocaeli'den kenti gezmek için eşi ve çocuğuyla gelen Pınar Topçu, Eskişehir'i çok beğendiklerini ifade ederek, "Akvaryuma İstanbul'da da gitmiştik, ancak burası farkındalıklı, daha sıra dışı. Gezerken çok keyif aldık, emeğe geçenlere teşekkür ederiz. Oğlumuz akvaryumu çok güzel buldu. Suyun altındaki balıkları inceledi, gezimiz çok iyi geçti" dedi.


- Eskişehir
Mehmet Ali Uçar, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

NTV, düşen uçakla ilgili yanlış görüntü servisi edince izleyiciden özür diledi
Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı Son Dakika: Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi Son dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili iki pilot hakkında soruşturma

Son Dakika Haberleri
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!
10:39 Bade İşçil: Şu an çocuklar gibi utandım
10:51 Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 15:36:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akvaryum dalgıçları, köpek balıklarını elle besliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]