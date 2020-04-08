Akvaryumun yeni üyeleri - Son Dakika

ANTALYA'da, koronavirüs önlemleri çerçevesinde ziyaretçi kabulünü 15 Mart'ta durduran Antalya Akvaryum'da sualtı dünyası, canlılığını koruyor. Mart ayı ile birlikte yavrulama dönemine giren vatozlar, 24 yavru dünyaya getirdi. Boyları 10 ile 15 santimetre arasında değişen yavrulara, akvaryumun karantina bölümünde özenle bakılıyor.

Avrupa 'nın 2'nci, dünyanın 5'inci büyük akvaryumunda, canlılar yavrulamaya başladı. 2012 yılının Ağustos ayında 15 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve 5 milyon litrelik ana tanka sahip Antalya Akvaryum'da, 131 metrelik uzunluğu ve 3 metrekarelik genişliğiyle dünyanın en büyük su altı tüneli yer alıyor. Dünyanın dört bir tarafından özel uçaklarla balık ve su altı canlılarının getirildiği dev akvaryumda, aralarında köpekbalıkları, vatoz ve mürenlerin de bulunduğu yaklaşık 5 bin balık türü yer alıyor. Türlerin arasında yavrulama dönemine giren vatozlar da yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi. Gözlem ekibi tarafından takibi yapılan 24 yavru, akvaryumun karantina bölümüne alınarak sağlıklı büyümeleri için 24 saat gözlem altında tutuluyor.

Antalya Akvaryum Yaşam Destek Ünitesi Müdürü Çağlar Altınpınar , akvaryumda bulunan canlıların doğadaki ortamlarına en yakın koşulların sağlanmaya çalışıldıklarını söyledi. Koronavirüs salgınından dolayı akvaryumun 1 aydır misafirlere kapalı olduğunu belirten Altınpınar, şunları söyledi:

"Canlı sağlığını sürdürebilmemiz için biz burada asgari bir planlamayla çalışmaya devam ediyoruz. Koronavirüs salgınından dolayı birçok yerde hayat durmuş ve yavaşlatılmışken burada tüm hızıyla sürüyor. Bu ay vatozların üreme dönemiydi. 24 yeni yavru dünyaya geldi. Su altında yaşamın devam ettiğinin kanıtı da bu yavrular. Bu dönemde yavruları karantinaya alırız ve burada takip ederiz. Gözlemlerimiz sonrasında büyütme tanklarına aktarıyoruz. Aynı dünyaya gelen bebekler gibi 24 saat gözetim altında tutarız. Bu canlıların büyümesine ve ana tankta yerini alınacak noktaya kadar gözetimimiz altında olurlar. Vatozların dışında 17 adet köpekbalığı yavrumuz dünyaya geldi."