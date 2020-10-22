Akyaka'da 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ın Akyaka ilçesinde 1 köy karantinaya alındı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Çetindurak köyü korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köye giriş ve çıkışların durdurulması için köy girişinde jandarma görevlendirildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Akyaka İlçesi Çetindurak köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS