Akyaka'da 19 yaşındaki genç boğuldu
1 saat önce
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesinde denize giren bir vatandaşın uzun süre gözden kaybolması üzerine olay yerine Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri çağrıldı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:39 Kaynak: İHA
'nın Ula
ilçesine bağlı Akyaka
Mahallesinde denize giren bir vatandaşın uzun süre gözden kaybolması üzerine olay yerine Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri çağrıldı.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı'na bağlı bir bot ve bir dalış timi olay yerine sevk edildi. Dalış timi görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda denizde kaybolan şahsın bulunduğu mevkide dalış yaptı. Yapılan kurtarma çalışmaları sonrası Sahil Güvenlik dalış timi tarafından 19 yaşındaki Dinçay İlhan isimli gencin cesedi denizder çıkarıldı. - MUĞLA
Kilosu 10 liradan satılan 'Vali Hanım Çileği' üreticinin yüzünü güldürdü! Hedef 800 ton
Cezaevindeki cinayette dikkat çeken gelişme: Benim kardeşim iktidarsızdı
6 aylık hamile kadın, amcası tarafından sokak ortasında darp edildi
Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kamerada