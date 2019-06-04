Son Dakika Haberleri: Akyaka'da 19 yaşındaki genç boğuldu
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Akyaka'da 19 yaşındaki genç boğuldu

1 saat önce

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesinde denize giren bir vatandaşın uzun süre gözden kaybolması üzerine olay yerine Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri çağrıldı.

Akyaka'da 19 yaşındaki genç boğuldu, System.String[]
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesinde denize giren bir vatandaşın uzun süre gözden kaybolması üzerine olay yerine Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri çağrıldı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı bir bot ve bir dalış timi olay yerine sevk edildi. Dalış timi görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda denizde kaybolan şahsın bulunduğu mevkide dalış yaptı. Yapılan kurtarma çalışmaları sonrası Sahil Güvenlik dalış timi tarafından 19 yaşındaki Dinçay İlhan isimli gencin cesedi denizder çıkarıldı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:39 Kaynak: İHA
Ula, Muğla, Akyaka, 3. Sayfa
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