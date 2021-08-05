Akyaka'da aileler termik santralin çevresinden tahliye edilenleri bekliyor - Son Dakika

Akyaka'da aileler termik santralin çevresinden tahliye edilenleri bekliyor

MUĞLA– Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınlarının termik santrale yaklaşması nedeniyle Ören Mahallesi'nde yaşayanlar deniz yoluyla tahliye ediliyor. Tahliye olanların yakınları Akyaka Limanı'nda bekleyişe geçti.

Milas'ta dört gündür devam eden orman yangınlarının termik santrale yaklaşması nedeniyle santral çevresindeki vatandaşların tahliyesine başlandı. Termik santral çevresindeki vatandaşları tahliye etmek için Milli Savunma Bakanlığı'na ait bir gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 7 bot ve özel gezi tekneleri bölgeye gönderildi.

Ören Mahallesi'nde yaşayan ve bölgelerinden tahliye edilen bir aile kendi araçları ile Akyaka körfezine gelerek deniz yoluyla gelecek olan yakınlarını beklemeye başladı. Denizde çıkan şiddetli rüzgar ve fırtına deniz taşıtlarının bölgeye ulaşımını zorlaştırdığı bilgisine ulaşıldı.

"Santrala sıçradı diye çıktık"

Deniz yolunu kullanan yakınları için Akyaka sahiline gelen Ayşenur Aktaş, "Ören'de yaşıyoruz. Ören'den geldik. Tabi ki korktuk. Panik olduk. Tahliye dediler. Çıktık, geldik biz de. Bizim evin yakınında değil de az ilerisinde santral var. Santrale sıçradı diye çıktık. Şu anda arkadaşları bekliyoruz" dedi.

"Apar topar evden çıktık"

Eşyalarını bile almadan evden çıktıklarını söyleyen Mustafa Yaman "Termik santral yanmak üzere. Biz köyü terk ettik. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Damadın arabasıyla, kendi imkanımızla geldik. Apar topar evden çıktık. Bir eşya da almadık. Dünürlerim gelecek. Evimiz termik santrale 18 kilometre uzaklıktaydı. Alatepe Köyü'nde oturuyorduk" diye konuştu.

"Eşimi bekliyoruz"

Limanda eşini bekleyen Müzeyyen Erdoğan, "Ören'i terk etmemizi söylediler. Oturduğumuz yerden alevler 4-5 gündür görünüyor. Çökertme tarafı, Türk evleri görünüyordu. Oralarda hep dağlar yandı. Her taraf yandı. Tabi ki emeklerimiz var. Niye korkmayalım. Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız? Herkes arayıp 'Gelin' diyor ama nereye gideceğiz ki. Eşimi bekliyoruz. Arkadaşları bekliyoruz. Deniz yoluyla gelecekler" şeklinde konuştu.