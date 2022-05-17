Akyaka'da altın hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi

Akyaka'da altın hırsızlığı

17.05.2022 12:29
Akyaka'da altın hırsızlığı

Muğla Akyaka Mahallesinde ikametten gerçekleştirilen altın hırsızlığı şüphelisi jandarma ekiplerince yakalanırken, çalınan altınlar sahibine teslim edildi.

Muğla Akyaka Mahallesinde ikametten gerçekleştirilen altın hırsızlığı şüphelisi jandarma ekiplerince yakalanırken, çalınan altınlar sahibine teslim edildi.

Akyaka'da oturan N.Ç. isimli şahsın ikametinden 3 adet çeyrek altın, bir adet tam altın, 2 adet bilezik, bir adet beştaş yüzük ve bir adet tektaş yüzüğün çalınması ile ilgili Akyaka Jandarma Karakol ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada olayı N.G. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli N.G. gözaltına alınarak adli işlemlere başlanırken, çalınan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Tunceli'de 2 sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi Tunceli'de 2 sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Akyaka, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akyaka'da altın hırsızlığı - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
16:31 Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:50:17. #1.13#
SON DAKİKA: Akyaka'da altın hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement