Akyaka'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Akyaka'da bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Üçpınar köyü Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Akyaka ilçesi Üçpınar köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS
Kaynak: İHA
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