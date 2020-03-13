Akyaka'da caddeler yıkanıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Akyaka'da caddeler yıkanıyor - Son Dakika

Akyaka'da caddeler yıkanıyor

6 saat önce

Akyaka Belediye Başkanlığı ekipleri, uzun süren kışın ardından cadde ve kaldırımları tazyikli suyla yıkıyor.

Akyaka'da caddeler yıkanıyor, System.String[]

Akyaka Belediye Başkanlığı ekipleri, uzun süren kışın ardından cadde ve kaldırımları tazyikli suyla yıkıyor.


Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, itfaiye ekipleriyle birlikte kaldırım ve caddelerde biriken çöpleri temizledi. İtfaiye ekipleri de temizlenen cadde ve kaldırımları yıkayarak pırıl pırıl etti.


Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, yapılan temizlik çalışmalarını yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Toptaş, bir süre ekipler ile birlikte kaldırım ve caddeleri yıkadı. Başkan Ergüder Toptaş, Akyakalıların hizmetlerin en iyisine layık olduğunu belirtti.


Başkan Toptaş, "Yoğun bir kış yaşadık. Havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve kaldırımlarda bahar temizliği başlattık. Arkadaşlarım bütün cadde ve kaldırımları yıkadı. Akyaka'nın daha yaşanılabilir bir ilçe olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.


Akyaka Belediye Başkanlığı'na bağlı ekipler, bütün cadde ve kaldırımları tazyikli su ile yıkadı. Vatandaşlar da belediye çalışmalarına destek verdi. İşyerlerinin önündeki malzemeleri kaldırın vatandaşlar, temizlik çalışmasının kısa sürede tamamlanmasına da yardımcı oldu. - KARS

Ergüder Toptaş, İtfaiye, Akyaka, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 17:59:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akyaka'da caddeler yıkanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]