Akyaka'da değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akyaka'da değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ele geçirildi - Son Dakika

Akyaka'da değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ele geçirildi

6 saat önce

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı turistik Akyaka Mahallesi'nde piyasa değeri 2 milyon TL olan, cam tüp içerisinde 71 adet kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Akyaka'da değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ele geçirildi, System.String[]

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı turistik Akyaka Mahallesi'nde piyasa değeri 2 milyon TL olan, cam tüp içerisinde 71 adet kobra yılanı zehri ele geçirildi.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, KOM Şube Müdürlüğü ile Ula - Akyaka Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonu sonucu Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde piyasa değeri 2 milyon TL olan, cam tüp içerisinde 71 adet kobra yılanı zehri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak O.K., C.O., İ.E., H.Ö. ve S.B. isimli şahıslar gözaltına alınarak 2 adet ruhsatlı tabanca ve 21 adet mermiye el konuldu. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Jandarma, Akyaka, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:01 Kaynak: İHA
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