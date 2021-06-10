Akyaka'da jandarma silah ele geçirdi - Son Dakika

Akyaka'da jandarma silah ele geçirdi

Akyaka'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi.

Akyaka'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi. Kars'ın Akyaka ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca önceden tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan ev aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet el yapımı kesici delici alet ve silahlara ait 76 adet mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen silahlara el koyan jandarma, silahları kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezi'ne gönderdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - KARS

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