Akyaka'da KADES bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Akyaka'da KADES uygulaması hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile Akyaka İlçe Emniyet Amirliği'nce ortaklaşa Akyaka muhtarlara yönelik "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ve Erken Yaşta Evlilik" konulu seminer verilerek KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sohbet ortamında geçen toplantıda muhtarların soruları da cevaplandırıldı. Toplantı daha sonra karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARS