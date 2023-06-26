Akyaka'da Kurban Bayramı tatiliyle nüfus 15 kat arttı - Son Dakika
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Akyaka'da Kurban Bayramı tatiliyle nüfus 15 kat arttı

26.06.2023 19:00

Muğla'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nin 4 bin olan nüfusu, Kurban Bayramı tatilinde 15 kat artarak 60 bine ulaştı. Havadan görüntülenen Halk Plajı'nda adım atacak yer kalmadı.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da, Kurban Bayramı tatiliyle başlayan yoğunluk, devam ediyor. Muğla'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Akyaka'da nüfus patlamasına neden oldu.

NÜFUSU 60 BİNE DAYANDI

Akyaka'nın girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü "Sakin Şehir" unvanlı mahallenin 4 bin olan nüfusu, 15 kat artıp 60 bine ulaştı. Mavi bayraklı 'Halk Plajı'ndaki yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Turizm Akyaka'da Kurban Bayramı tatiliyle nüfus 15 kat arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akyaka'da Kurban Bayramı tatiliyle nüfus 15 kat arttı - Son Dakika
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