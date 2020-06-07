Akyaka'da "sosyal mesafeli" deniz keyfi - Son Dakika
Akyaka'da "sosyal mesafeli" deniz keyfi
Akyaka sahilinde denize giren tatilciler Kıyıdaki tekneler Plajda yürüyüş yapan insanlar MUĞLA - Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de de sıcak hava dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşandı.
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7.06.2020 23:33:47. #1.13#
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