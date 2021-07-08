Üye Girişi
Akyaka'da tarihi kaleden sonra 2 kilise bulundu - Son Dakika

Akyaka'da tarihi kaleden sonra 2 kilise bulundu

08.07.2021 12:01

Akyaka'da tarihi kaleden sonra 2 kilise bulundu Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 'Sakin Kent' unvanlı Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde Bizans döneminden kalan kalede kazı çalışmaları sürerken, mahalle merkezinde ve orman kampı içinde 2 kilise bulundu Muğla'nın Ula ilçesi...

Akyaka'da tarihi kaleden sonra 2 kilise bulundu

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 'Sakin Kent' unvanlı Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde Bizans döneminden kalan kalede kazı çalışmaları sürerken, mahalle merkezinde ve orman kampı içinde 2 kilise bulundu

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde geçen yıl başlayan kazı çalışmalarında İdyma antik kentinin uzantısı Bizans Kalesi bulunmuştu. Bizans kalesinde kazı ve konservasyon çalışmaları sürerken, bu defa mahallenin tam ortasında ve Orman Çadır kampında iki kilise bulundu.

Mahalle merkezindeki Çatalçam Sokak Eren Baba mevkiinde bulunan kilise, 2009 yılında bölgede yapılan kaçak kazı sonrası ortaya çıkarılmıştı. Bölgede halkın kutsal kabul ettiği, dualar edilen, adak adanan ve 'Eren Dede' denilen bir zatın 1996 yılında yaptırılan iki mezarı bulunuyordu. Vatandaşların dua ettiği ve adak adadığı mezarlar boş çıktı. Mezarların yapımı sırasında kilisenin bazı kısımları büyük tahrip edilirken, parçaları sökülüp atıldı. Hazine avcıları da kaçak kazılar yaptı.

2009 yılında yapılan çalışmalarda ise üç nefli (bölümlü), üç apsisli ve dönemin mimarisine uygun olan erken Hristiyanlık dönemine ait bir kiliseye ulaşıldı. Döneminin özelliklerini gösteren yapının tabanında birçoğu tahrip olmuş mozaikler bulundu. Mozaiklerde dönemin balık, tavus kuşu ve değişik konulara yer verilmiş.

"Akyaka'nın kültürel değerini arttıracak"

İdyma Antik Kenti Kazı Başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Baran, bölgede birçok tarihi kalıntının bulunduğunu söyledi. Doç. Dr. Baran, "2021 yılı itibari ile kazı çalışmalarımız Kültür Bakanlığı'na bağlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi adına yürütülen bilimsel kazı çalışması haline geldi. Muğla Valisi Sayın Orhan Tavlı'nın ve Ula Belediye Başkanımız Özay Türkler'in destekleri ile çalışmalar yoğunlaşmış olarak Akyaka Kalesinde sürüyor. Biz kazı çalışmaları kapsamında sadece antik kent ve önemli kalıntıları değil, Akyaka'da, Gökova'da var olan bütün kalıntılar üzerinde de çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bir sonraki çalışma planımızda Akyaka'nın merkezinde 'Eren Dede' türbesi, ya da Çatalçam kilisesi olarak bilinen alan oluşturuyor. Burası 2010 yıllarında Üniversitemiz hocaları tarafından kazısı gerçekleştirilmişti Muğla Müzesi Başkanlığında. O günkü imkanlar dahilinde daha fazla çalışma yürütülememişti. Biz bu çalışmaların tamamlanmasını, Kilisenin eksik kalan kazılarını gerçekleştirmeyi, mozaiklerin, duvarların konservasyonunu yapmayı ve burayı bir çatı örtüsü ile kapatarak ziyarete hazır hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için proje çalışmalarımız devam ediyor. Projemiz Koruma Kurulunda onaylandıktan sonra ilgili kurumlara iletilerek, yeterli maddi desteği de bulabilirsek bu kiliseyi, deniz, kum, güneşin güçlü olduğu Akyaka'da kültür turizminin bir diğer ayağı olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bu sayede Akyaka'nın hem kültürel değeri artmış olacak, hem de insanlar geldiği zaman bu orman örtüsü altında bir kültür varlığını da çok sağlıklı güzele bir şekilde ziyaret edebilecek. Eren Baba türbesi olarak bilinen bu kilise aynı zamanda daha sonraki dönem kalıntılarını da ev sahipliği yapıyor. Kilisenin çevresinde de çalışmalarımızı devam ettirerek Selçuklu veya olası Osmanlı kalıntıları bu kilise ile bütünleşik bir şekilde açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Orman kampında yeni kilise bulundu

Bir sonraki çalışma planında ise Akyaka sahili ile Maden İskelesi arasında kalan Orman Kampı olarak bilinen alanda yer alan kilise olduğunu söyleyen Baran, "Çatalçam Kilisesine benzer bir başka kilise de Orman Kampı içinde yer alıyor. Çadır kampının hemen yanında yer alıyor. Bu kilisenin varlığı henüz çoğu insan tarafından bilinmiyor. Bu kilise Çatalçam kilisesine oranla biraz daha iyi korunmuş. O kilise de bu kilisedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından oradaki kiliseyi de gün yüzüne çıkararak sergilenmesini ve turizme kazandırılmasını planlıyoruz" dedi.

"Kazı çalışmalarına sponsor desteği bekliyoruz"

Şu anda kazı çalışmalarında en büyük desteği Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından verildiğini belirten Baran, "İdyma kazı çalışmaları şu anda Muğla Valimiz Orhan Tavlı'nın büyük destekleri ile yürütülüyor. Ama artık yöre insanlarımızın, kültür ve turizme ilgi duyan insanların ve işadamlarının da bize Kazı Başkanlığımıza maddi veya manevi anlamda destek vermelerini bekliyoruz. Sponsorluk görüşmelerimizi yapmaya başladık. Kimse tek başına güçlü değil, hiçbir kurum tek başına güçlü değil. Yaptığımız çalışmaları vatandaşın, kamu kurumlarının destekleri ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Kilise Milattan önceye ait"

Doç. Dr. Baran kilisenin bir kültür varlığı olduğunu belirterek, "Bu kilise M.Ö. 4. ve 6. Yüzyıl aralarında yapılmış. Oldukça eski bir bazilika bir kilise. Yaklaşık 16x30 ölçülerinde büyük bir yapı. Kilise içindeki mozaikler kısmen korunmuş durumda. Bu mozaiklerin üzerlerinin açılıp sağlamlaştırılması yapılacak. Üstü de bir çatı örtüsü ile kapatıldıktan sonra insanlar yapının içine girmeden kiliseyi görülebilir halde gezmiş olacak. Burada dinsel anlamda bir şey düşünmüyoruz. Bu bir kültür varlığımız. Bu kültür varlığının herkese tanıtılması, herkese kazandırılması öncelikli amacımız" dedi.

Akyaka'da tarihi kaleden sonra 2 kilise bulundu
Akyaka'da tarihi kaleden sonra 2 kilise bulundu
Akyaka'da tarihi kaleden sonra 2 kilise bulundu
Akyaka'da tarihi kaleden sonra 2 kilise bulundu

Bizans, Akyaka, Muğla, Ula, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Akyaka'da tarihi kaleden sonra 2 kilise bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Olimpiyatlara iki hafta kala Japonya'da OHAL ilan edildi 12:00 Olimpiyatlara iki hafta kala Japonya'da OHAL ilan edildi Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da yatırılacak 11:41 Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da yatırılacak Vitor Pereira, antrenmanı durdurup öğrencilerine nasihat verdi 11:40 Vitor Pereira, antrenmanı durdurup öğrencilerine nasihat verdi
Altının gram fiyatı 507 lira seviyelerinde işlem görüyor 11:34 Altının gram fiyatı 507 lira seviyelerinde işlem görüyor Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi 11:30 Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Silahlı tartışmaya karışıp yaralanan oyuncu Sergen Eşme tutuklandı 11:15 Silahlı tartışmaya karışıp yaralanan oyuncu Sergen Eşme tutuklandı
Çift doz aşı olup koronavirüse yakalananlarda belirtiler değişti! İşte hastalığı geçirip geçirmediğinizi gösteren yeni semptomlar 11:06 Çift doz aşı olup koronavirüse yakalananlarda belirtiler değişti! İşte hastalığı geçirip geçirmediğinizi gösteren yeni semptomlar Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek 09:59 Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek

Son Dakika Haberleri
12:06 2021 Olimpiyat Oyunlarına iki hafta kala Japonya'da OHAL ilan edildi
12:01 ABD basını yazdı, Türkiye'nin İHA'sı Kargu-2 için: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?
11:48 MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı
11:41 Korkunç kazada üzerine tavan düşen işçi hayatını kaybetti
11:40 Vitor Pereira, antrenmanı durdurup öğrencilerine nasihat verdi
11:34 Altının gram fiyatı 507 lira seviyelerinde işlem görüyor
11:30 Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi
11:17 Son Dakika: Babacar, hastaneye kaldırıldı! Alanya'nın yıldız futbolcusu, Burdur kampında kalp spazmı geçirdi
11:10 Liverpool, forma kültüründe devrim başlattı! Yeni sezon formalarında büyük değişim
10:34 İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi
ABD basını yazdı, Türkiye'nin İHA'sı Kargu-2 için: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız? ABD basını yazdı, Türkiye'nin İHA'sı Kargu-2 için: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?         
12:02
MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı         
11:48
Korkunç kazada üzerine tavan düşen işçi hayatını kaybetti Korkunç kazada üzerine tavan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:41
Siirt'te ikna timleri, aşı için oluşan yanlış algıları değiştirebilmek için çabalıyor Siirt'te ikna timleri, aşı için oluşan yanlış algıları değiştirebilmek için çabalıyor         
11:38
Seyyar satıcı, ağzında maske olmadan hapşıran vatandaşı bıçakladı Seyyar satıcı, ağzında maske olmadan hapşıran vatandaşı bıçakladı         
11:32
Son Dakika: Babacar, hastaneye kaldırıldı! Alanya'nın yıldız futbolcusu, Burdur kampında kalp spazmı geçirdi Son Dakika: Babacar, hastaneye kaldırıldı! Alanya'nın yıldız futbolcusu, Burdur kampında kalp spazmı geçirdi         
11:17
Liverpool, forma kültüründe devrim başlattı! Yeni sezon formalarında büyük değişim Liverpool, forma kültüründe devrim başlattı! Yeni sezon formalarında büyük değişim         
11:11
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Şahan Gökbakar. Marmaris'ten aldığı yeni evin her yerine Şahan Gökbakar. Marmaris'ten aldığı yeni evin her yerine "Özel mülktür" tabelası astı         
09:15
Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak         
08:49
Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu         
22:06
16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü         
21:37
Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı         
20:18
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
18:58
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 12:09:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akyaka'da tarihi kaleden sonra 2 kilise bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement